Буффон может посетить матч Италия - Голландия

Комиссионер Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини сказал, что пригласил на товарищеский матч Италия - Голландия голкипера Джанлуиджи Буффона. Ранее он объявил об уходе из "Ювентуса".

- Я хотел позвонить Буффону по поводу матча Италия - Голландия и сказал ему, что хотел бы видеть его с командой в каком-либо качестве, - цитирует президента ANSA. - я не смог этого сделать, но позвоню ему как можно скорее. Думаю, Роберто Манчини сделает то же самое. Он сейчас в Милане, но скоро вернется в Рим. Важно не столько появление Буффона на поле, сколько его присутствие в команде. Он столько отдал сборной, провел за нее 167 матчей.

До этого вратарь отказался от прощального матча в составе сборной Италии. Матч Италия - Голландия пройдет в Турине 4 июня.