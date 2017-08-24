Борха Майораль: "У "Реала" лучший состав в мире"

Нападающий "Реала" Борха Майораль после победы над "Фиорентиной" в матче Кубка Сантьяго Бернабеу (2:1) порадовался своему дебютному голу. Также 20-летний испанец признался, что у него есть шанс заиграть под руководством Зинедина Зидана.

- Я счастлив забить свой первый гол на "Сантьяго Бернабеу", - приводит официальный сайт "Реала" слова Майораля. - Это особенное достижение для меня. Сегодняшняя игра была как финал кубка. Были предложения от других клубов, но я счастлив в "Реале". Я считаю, что у меня есть шанс. Буду напряженно работать, чтобы заслужить свое место. Трудно получить игровое время, так как у нас лучший состав в мире. Но я вхожу в планы Зидана, так что спасибо ему за сегодняшние минуты.