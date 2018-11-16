Англия разгромила США в прощальном матче Руни

Сборная Англии переиграла США в товарищеском матче. Эта встреча стала прощальной для нападающего Уэйна Руни в составе национальной команды. 33-летний англичанин вышел на поле на 58-й минуте.

Товарищеский матч

Англия - США - 3:0 (2:0)

Голы: Лингард, 25 (1:0). Александр-Арнолд, 27 (2:0). Уилсон, 77 (3:0).

Англия: Пикфорд (Маккарти, 46), Александр-Арнолд, Кин, Данк, Чилвелл (Дайер, 58), Лингард (Хендерсон, 58), Делф, Уинкс (Лофтус-Чик, 70), Алли (Руни, 58), Санчо, Уилсон (Рэшфорд, 79).

США: Гьюзан, Йедлин, Миязга, Брукс, Вильяфанья (Мур, 88), Пулишич, Грин (Адамс, 62), Трапп (Акоста, 70), Маккенни (Ллетджет, 76), Веа (Сайеф, 76), Вуд.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

15 ноября. Лондон. Стадион "Уэмбли".