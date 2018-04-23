6 сентября Снайдер проведет последний матч за сборную

Полузащитник катарской "Аль-Гарафы" Вэсли Снайдер проведет прощальный матч за сборную Голландии 6 сентября 2018 года. В этот день "оранье" встретятся с Перу в Амстердаме. Эта игра станет для хавбека 134-й в составе сборной.

– Думаю, мое прощание будет похоже на уход Лукаса Подольски из сборной Германии, – приводит сайт Королевского футбольного союза Нидерландов слова Снайдера. – Простое прощание во время игру, в дорогой мне команде и в месте, которое о многом мне напоминает. Не могу дождаться 6 сентября.