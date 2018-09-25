Зидан посоветовал Мбаппе перейти в "Реал"

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выразил мнение, что нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе должен продолжить карьеру в "Королевском клубе". Об этом сообщил испанский спортивный журналист Эдуардо Инда. По его словам, Зидан поговорил с Мбаппе в Лондоне перед церемонией вручения награды лучшему игроку года по версии ФИФА.

– В преддверии старта торжественного вечера ФИФА в Лондоне Зидан встретился с Мбаппе. Француз сказал игроку следующее: "Кильян, ты должен играть за "Реал". Есть свидетель этого разговора, – отметил Инда в эфире El Chiringuito.