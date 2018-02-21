Жермен надеется получить вызов в сборную Франции

Нападающий "Марселя" Валер Жермен не теряет надежды получить вызов в сборную Франции. 27-летний француз в юные годы провел 4 матча за молодежные сборные и забил 2 гола.

- Все французские игроки, которые играют в больших клубах, должны думать о сборной Франции, - цитирует L'Equipe Жермена. - Все игроки, которые играют в "Марселе", должны думать о ней. Мы знаем, что есть сложившийся состав из отличных игроков, но в футболе все может очень быстро измениться. Три месяца назад я не забивал, а сейчас делают это регулярно. Нужно ставить перед собой высокие цели.