Жан-Пьер Ривьер: "Лацио" - отличный клуб"

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер считает, что его клубу не удалось обыграть "Наполи" в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов, так как команда не совсем была готова. В четверг "орлятам" в рамках Лиги Европы предстоит сыграть с другой итальянской командой - "Лацио".

- "Наполи" был лучше "Ниццы", и когда мы подошли к матчу с неаполитанцами, то были не совсем готовы, - цитирует Gazzetta dello Sport Ривьера. - "Лацио" - отличный клуб, у них больше опыта, но теперь и мы лучше. Постараемся хорошо сыграть.