Юный фанат "Марселя" устроил шоу в стиле Роналду вместо первого удара. Просто посмотрите

Забавный эпизод произошел перед началом матча чемпионата Франции "Марсель" - "Ренн". Юный болельщик хозяев получил шанс нанести символический первый удар по мячу. Вместо обычного удара он пробежал с мячом через все поле и поразил ворота Томаша Коубека.

После этого он устроил празднование в стиле Криштиану Роналду. Сорвал майку и прокатился по газону на коленях. Немного нестройная фигура его нисколько не смутила.

Young Marseille fan was just supposed to kick it once... pic.twitter.com/RryFbymMS6 – Rick Metzroth (@MetzrothESPN) 26 августа 2018 г.

Арбитр старания фаната не оценил и гол не засчитал. Матч завершился вничью - 2:2.

Мальчик - сын одного из двух фанатов "Марселя", которые погибли в результате автокатастрофы десять лет назад. Автобус с болельщиками ехал на выездную игру и попал в аварию.

Забавно, но год назад, в сентябре 2017 года, практически идентичный эпизод произошел в матче "Марселя" с "Тулузой". Тогда фанат по имени Камель Заруаль, пробежавший благотворительный марафон, также получил шанс нанести символический удар по мячу, но вместо этого прошел через все поле и забил гол.