Власти Франции не разрешили семье назвать ребенка Гризманн Мбаппе

Семья из французского городка Брив-ла-Гайард, съездившая на чемпионат мира в Россию и увидевшая воочию победу своей национальной команды, решила назвать своего новорожденного ребенка в честь главных творцов победы сборной Франции на ЧМ - Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе. Об этом информирует ESPN.

Фамилии обоих известных футболистов значатся в свидетельстве о рождении мальчика. Однако городским властям такая инициатива не понравилась. Они утверждают, что семья действует вопреки интересам ребенка и ограничивает его право на сохранение своей фамилии. Вполне возможно, что родителям придется в скором времени изменить имя и фамилию сына.