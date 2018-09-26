Владелец "Лилля": "На фоне "ПСЖ" у нас проходной клуб"

Владелец "Лилля" Жерар Лопес признался, что его клуб не может конкурировать с "ПСЖ". После шести туров лиги 1 "Лилль" занимает второе место.

– Мы не можем гарантировать, что станем чемпионами, пятыми или восьмыми, но ясно, что планируем финишировать в верхней части таблицы, – цитирует AFP Лопеса. – Хотим вернуться в еврокубки и снова привлекать интересных игроков, которые могут задерживаться у нас на несколько лет. Мы не собираемся подписывать суперзвезд. Только "ПСЖ" во Франции может позволить себе Неймара и Мбаппе. У нас же клуб проходной. Как и 18 остальных во Франции.