Виейра не планирует уходить из "Ниццы", несмотря на смену руководства

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра отметил, что не планирует покидать свой пост в связи со сменой руководства. Ранее стало известно, что президент и генеральный директор клуба уйдут из него.

– Мы говорим о важных для клуба людях, – цитирует AFP Виейра. – Так что это непросто. Последние дни были непростыми для всех. Это большая потеря для клуба. Я не ожидал этого и разочарован. Но должен уважать решение. Да, я могу назвать это кризисом. Но мне нравится принимать вызовы. Я не буду хандрить и не сдамся. Уходить не собираюсь. Меня окружают компетентные люди, на которых я опираюсь. Сделаю все, чтобы остаться в команде. С акционерами еще не говорил.