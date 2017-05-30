Главный тренер "Нью-Йорк Сити" Патрик Виейра может возглавить "Сент-Этьен", сообщает RMC. "Зеленые" продолжают поиски нового наставника после ухода с поста Кристофа Гальтье.

Президент "Сент-Этьена" Бернар Каяццо встретился с бывшим рулевым "Лестера" Клаудио Раньери, однако требования итальянца оказались завышенными. Также руководство французского клуба рассматривает возможность приглашения Клода Пюэля, который занимает аналогичную должность в "Саутгемптоне".

Минувший сезон "Сент-Этьен" завершил на восьмом месте в чемпионате Франции.