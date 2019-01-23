Видео: заряд болельщиков "ПСЖ" в честь Эмилиано Салы

Болельщики "ПСЖ" в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" спели кричалку в честь нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы, который пропал без вести, когда осуществлял перелет из Франции в Англию.
Напомним, что 28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из в Кардифф из Франции. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем.
"Самолет вот-вот развалится. Как же мне страшно". Надежд на спасение Эмилиано Салы почти не осталось
" Sala ! Sala ! Sala ! " La grande classe du Virage Auteuil. #PSGRCSA pic.twitter.com/0zTSnS0Qxm– Paul de Saint-Sernin (@paulsaintsernin) 23 января 2019 г.
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