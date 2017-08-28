В сети появились фото Йоветича в футболке "Монако" под номером Мбаппе

В сети появились фото нападающего Стевана Йоветича в футболке "Монако". Ранее 27-летним черногорцем, права на которого принадлежат "Интеру", интересовались несколько клубов.

Среди них была "Севилья", за которую он выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Испанский клуб планировал выкупить контракт игрока за 6 миллионов евро. Также им интересовались другие клубы, включая "Спартак". Йоветич принял участие в 21 матче ла лиги в прошлом сезоне, в которых забил семь голов и сделал пять результативных передач.

Примечательно, что футболка "Монако", которую надел Йоветич, под 10-м номером. Именно под ним играет нападающий Кильян Мбаппе. Это подтверждает информацию о том, что 18-летний француз может покинуть клуб. Ранее сообщалось, что "ПСЖ" договорился об аренде Мбаппе с правом последующего выкупа.

На данный момент "ПСЖ" не может выкупить права на Мбаппе из-за финансового fair play. Парижане вели с УЕФА диалог, в ходе которого клуб пытался убедить организацию, что сделка не нарушит правил.

Напомним, что в это трансферное окно "ПСЖ" купил нападающего "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Сумма трансфера Мбаппе оценивается в 155 миллионов.