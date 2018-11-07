В Кремле не знают обстоятельств задержания владельца "Монако"

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не располагают обстоятельствами задержания в Монако российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. О задержании владельца футбольного клуба "Монако" рассказала газета Le Monde. Позднее появилась информация, что бизнесмен будет освобожден под подписку о невыезде.

– Мы традиционно относимся к каждому такому случаю с повышенным вниманием, внимательно отслеживаем новости, которые поступают, на предмет защиты законных интересов граждан Российской Федерации, – цитирует RT Пескова. – В остальном, конечно, мы не можем как-то комментировать, потому что нам неизвестны обстоятельства, суть обвинения и так далее.