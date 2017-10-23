Унаи Эмери: "Удаление Неймара? Судье есть о чем подумать"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после матча 10-го тура чемпионаат Франции против "Марселя" (2:2) заявил, что форвард его команды Неймар был удален с поля незаслуженно. Напомним, что бразилец получил две желтые карточки на 3 минуты.

– Мы разочарованы удалением Неймара, потому что по ходу матча на нем самом часто фолили, – цитирует Four Four Two Эмери. – Считаю, что судье есть о чем подумать. Мы должны защищать игроков. Желтая карточка, думаю, была показана Неймару незаслуженно. Это футболист, который хочет играть, но когда в каждом матче тебя провоцируют, появляется агрессия.