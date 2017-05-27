Унаи Эмери: "ПСЖ" хочет завершить сезон победой в Кубке Франции"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери в преддверии финального матча Кубка Франции с "Анже" подчеркнул, что эта игра станет для его команды особенной. По словам специалиста, парижане хотят закончить сезон на мажорной ноте.

- "ПСЖ" сосредоточен на финальном матче. Это вызов для команды, потому что данный розыгрыш Кубка Франции станет сотым, - приводит пресс-служба "ПСЖ" слова Эмери. - Парижане не обладают таким количеством титулов, как "Марсель". И это делает встречу более важной. Каждый из моих игроков хочет завершить сезон победой.

Напомним, что финальный матч Кубка Франции "Анже" - "ПСЖ" состоится сегодня, начало - в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.