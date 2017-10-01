Унаи Эмери: "Неймар и Кавани будут штатными пенальтистами в команде"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери отметил, что нападающие Неймар и Эдинсон Кавани могут уверенно реализовать пенальти. По словам специалиста, оба форварда будут штатными пенальтистами в команде.

– Для меня важно, чтобы пенальти могли уверенно реализовать, – цитирует L`Equipe Кавани. - Самое главное, что и Неймар, и Кавани с этим хорошо справляются. Они оба будут штатными пенальтистами. Мы с ними обсуждали это наедине.

Напомним, в матче с "Лионом" (2:0) Неймар и Кавани не поделили право пробития пенальти. Уругваец не разрешил бразильцу нанести удар, а сам не смог его реализовать. После этого в раздевалке команды возник конфликт между игроками.