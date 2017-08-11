Унаи Эмери: "Физически Неймар готов сыграть весь матч против "Генгама"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери отметил, что новичок команды Неймар готов сыграть весь матч 2-го тура лиги 1 против "Генгама". Он также добавил, что хочет, чтобы бразилец начал встречу в стартовом составе.

– Физически Неймар готов сыграть весь матч, – приводит FourFourTwo слова Эмери. – Мы хотим, чтобы он вышел в стартовом составе. Он хорошо поработал и готов играть.

Матч "ПСЖ" против "Генгама" состоится 13 августа. Ранее Федерация футбола Франции сообщила, что трансферный сертификат на Неймара поступил из Федерации футбола Испании. Это открывает возможность парижанам заявить его на игру.