Тренер "Страсбура": "Уже ищем деньги на Роналду, Иско и Модрича, чтобы остановить "ПСЖ"

Главный тренер "Страсбура" Тьерри Лоре был в хорошем настроении на пресс-конференции перед матчем 26-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ". Журналисты спросили, как эльзаская команда планирует противостоять парижанам, на что у французского специалиста нашелся остроумный ответ.

- Матч с "Реалом"? Не волнуйтесь, "ПСЖ" не грозит усталость, - цитирует RMC Лоре. - У них есть достаточное количество игроков, чтобы делать ротацию. Как "Страсбур" будет противостоять "ПСЖ"? На самом деле, мы уже ищем деньги на Роналду, Иско и Модрича... Правда, ищем (смеется).

Напомним, на этой неделе "ПСЖ" потерпел поражение от "Реала" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).