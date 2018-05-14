Томас Тухель: "У "ПСЖ" есть необычайный потенциал"

Новый главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель назвал работу в парижском клубе самым большим вызовом в своей карьере. Сегодня немецкий специалист сменил на этом посту Унаи Эмери.

– С большой радостью, гордостью и амбициями я присоединяюсь к этому одному из великих футбольных клубов мира, – приводит сайт "ПСЖ" слова Тухеля. – Я с нетерпением жду шанса поработать с отличными игроками, которые считаются одними из лучших на планете. С моим штабом сделаем все, чтобы помочь команде выйти на самый высокий международный уровень. У "ПСЖ" есть необычайный потенциал, и это самый захватывающий вызов в моей карьере. Я также с нетерпением жду дебюта на "Парк де Пренс", легендарной арене с фантастической атмосферой.