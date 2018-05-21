Томас Тухель: "Буффон в "ПСЖ"? Посмотрим, как все сложится"

Новый главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель не стал отвечать на вопрос о том, перейдет ли в парижскую команду вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон. Ранее голкипер объявил, что покидает туринский клуб, но еще не принял решение о продолжении карьеры.

– Я не могу ответить ничего по этому поводу, – цитирует AFP Тухеля. – Если это произойдет, мы объявим. Сразу могу сказать, что не в силах представить "Ювентус" без Буффона. Но это уже реальность. Не знаю его лично, посмотрим, как все сложится. Сейчас у нас есть два вратаря. Нужно подождать, проявить терпение.