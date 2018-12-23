Тома Менье: "Нельзя винить только Рабьо в том, что он оказался в такой ситуации"

Защитник "ПСЖ" Тома Менье считает, что его одноклубника Адриена Рабьо зря критикуют за отказ продлить контракт с парижанами. Рабьо был отстранен от работы с командой за то, что отклонил предложение о новом контракте.

– Вижу мнения в социальных сетях и считаю их неблагодарными, – цитирует RTL Менье. – Это очень несправедливо. Рабьо воспитанник клуба, который много раз доказывал свою преданность команде. Болельщикам грустно терять такого игрока, понимаю. Но я не думаю, что Адриен только виноват во всей этой истории. Жаль, что клубу не удалось с ним договориться. Я был бы рад видеть в команде такого игрока и дальше. Адриен многое дал клубу. Нельзя его винить за то, что он оказался в такой ситуации.