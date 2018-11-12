Тиагу Силва: "ПСЖ" сыграл очень плохо, несмотря на счет 4:0"

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва выразил недовольство игрой своей команды в матче чемпионата Франции с "Монако" (4:0). По его словам, крупный счет еще не говорит о качестве игры.

– Пусть мы и выиграли со счетом 4:0, думаю, играли очень плохо, – цитирует AFP Силву. – Честно говоря, было сложно. Каждая игра перед паузой на матчи сборных получается такой сложной. Но мы довольны результатом и тем, что довели серию до 13 побед подряд. Нужно поработать, чтобы выиграть и следующие матчи. Наш настрой не был таким же, как в Неаполе. Тем матчем я очень доволен, хотя мы сыграли лишь вничью.