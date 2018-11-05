СМИ: Рыболовлев совершал финансовые махинации, вкладывая деньги в "Монако"

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев может быть обвинен в финансовых махинациях. Как сообщает Le Figaro со ссылкой на новые публикации Football Leaks, основанные на утечках финансовых документов, российский бизнесмен вкладывал средства в "Монако" в обход системы учета финансового fair-play УЕФА.

По данным источника, для этих денежных вливаний, которые составляли 140 миллионов евро в год, Рыболовлев, купивший "Монако" в 2011 году, использовал офшоры и подставные фирмы, зарегистрированные в Гонконге и на Виргинских островах. Деньги проводились как спонсорские отчисления.

Ранее Football Leaks обвинил в махинациях с целью ухода от наказания за нарушения финансового fair-play "Манчестер Сити" и "ПСЖ".