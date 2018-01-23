СМИ: Мбаппе выбыл на 2 месяца и не сыграет с "Реалом"

Травма нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе оказалась серьезнее, чем прогнозировалось изначально. По информации ESPN, после столкновения с вратарем "Лиона" Антони Лопешем в матче чемпионата Франции (1:2) 19-летний игрок повредил спину.

На восстановление после травмы уйдет около двух месяцев, таким образом, Мбаппе точно не сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Матчи с мадридцами состоятся 14 февраля и 6 марта.

В текущем сезоне Мбаппе забил за "ПСЖ" 13 голов в 23 матчах во всех турнирах.