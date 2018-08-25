СМИ: Ллориса могут лишить капитанской повязки за вождение в нетрезвом виде

Вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис может лишиться капитанской повязки за вождение в нетрезвом виде, информируют британские СМИ. Футболист находился в нетрезвом виде за рулем автомобиля и был остановлен полицией Лондона утром в пятницу. В этот же день он был отпущен под залог.

Как сообщают The Sun и Daily Mail, главный тренер "шпор" Маурисио Покеттино может лишить голкипера капитанской повязки. Также футболисту грозит штраф в размере 240 000 фунтов, что приравнивается к его двухнедельной зарплате.

Голкиперу было предъявлено обвинение. 11 сентября он должен предстать перед судом.

В этом сезоне Ллорис отыграл два матча за "Тоттенхэм". В июле он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.