СМИ: Балотелли покинет "Ниццу" в январе

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли, скорее всего, покинет клуб в январе. Как утверждает Yahoo Sport, в ближайшее время агент 28-летнего итальянца Мино Райола встретится с представителями французского клуба и обсудит будущее своего клиента.

Контракт Балотелли с "Ниццей" истекает следующим летом. Скорее всего, клуб отправит итальянца в аренду. Основным претендентом на футболиста является "Парма".

В текущем сезоне Балотелли провел 10 матчей за "Ниццу" и не отметился результативными действиями.

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