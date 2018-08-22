СМИ: 85 процентов доходов Неймара от рекламы уходит его родителям

Родители форварда "ПСЖ" Неймара забирают 85% его доходов от рекламы, сообщает бразильское издание Folha de Sao Paulo.

Сообщается, что за прошлый сезон он заработал на рекламе 20 миллионов евро. Тем не менее, он не контролирует все средства, полученные от 13 спонсоров. 85 процентов этих денег поступают на счет компании NR Sport, которой руководит отец игрока Неймар да Силва Сантос.

Также к компании имеет отношение и мать футболиста. Соответственно, сам игрок получает 15 процентов. Такое решение по распределению доходов родители приняли еще 2006 году, когда Неймару было 14 лет.