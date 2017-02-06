Сиссе завершил карьеру и будет консультантом на телевидении

Французский нападающий Джибриль Сиссе объявил о завершении карьеры. Экс-игрок "Марселя" и "Ливерпуля" в последний раз выходил на поле в сезоне-2014/15 в составе "Бастии", после чего не мог найти себе новую команду.

– Мне нравилось быть футболистом, – цитирует Yahoo! Sports Сиссе. – Футбол был всей моей жизнью. Я хочу объявить о завершении карьеры, хотя было желание продолжить ее. Буду посвящать себя всего теперь моде, музыке и работе консультантом на ТВ. Сейчас развиваю свой бренд одежды, пробую себя в качестве ди-джея, продюсера. Приключения продолжаются, начинается другая жизнь.