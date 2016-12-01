Серж Орье хочет получить французское гражданство

Защитник "ПСЖ" Серж Орье стремится получить французское гражданство, сообщает Le Parisien. Ивуарийский футболист в 2011 году уже подавал заявку на получение паспорта гражданина Франции, который был отвергнут правительством, но теперь футболист надеется, что проблем не возникнет.

Напомним, неделю назад Орье не смог принять участие в выездном матче Лиги чемпионов против "Арсенала", поскольку Великобритания не разрешила игроку въезжать в страну. Ему требовалась виза, так как у него нет французского гражданства.