13:32 | ФУТБОЛ — Франция

Серж Орье хочет получить французское гражданство

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Защитник "ПСЖ" Серж Орье стремится получить французское гражданство, сообщает Le Parisien. Ивуарийский футболист в 2011 году уже подавал заявку на получение паспорта гражданина Франции, который был отвергнут правительством, но теперь футболист надеется, что проблем не возникнет.

Напомним, неделю назад Орье не смог принять участие в выездном матче Лиги чемпионов против "Арсенала", поскольку Великобритания не разрешила игроку въезжать в страну. Ему требовалась виза, так как у него нет французского гражданства.

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