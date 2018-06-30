"Сент-Этьен" представил форму на новый сезон

"Сент-Этьен" презентовал форму, в которой будет выступать в новом сезоне. Домашний комплект выполнен в темно-зеленом цвете, гостевой - в белом с зелеными вставками, а третий - в черном с зелеными вставками. Вратари будут играть в желтой экипировке. В презентации приняли участие Лоик Перрен, Габриэл Силва, Ромен Амума и Стефан Рюффье.