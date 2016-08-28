"Сент-Этьен" не смог нанести "Тулузе" первое поражение в сезоне

"Сент-Этьен" на своем поле сыграл вничью с "Тулузой" (0:0) в матче 3-го тура чемпионата Франции. Гости до сих пор ни разу не проигрывали в нынешнем сезоне. Они занимают восьмую позицию в турнирной таблице. "Сент-Этьен" идет девятым.

Чемпионат Франции

Лига 1

3-й тур

"Сент-Этьен" – "Тулуза" – 0:0

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофил Катрин, Малькюи, Погба, Пьер-Габриэль, Пажо (Верету, 80), Сельнес, Монне-Паке (Лемуань, 69), Берич, Таннане, Севе (Ру, 82).

"Тулуза": Лафон, Яго, Силла (Дурмаз, 72), Жюльен, Мубандже, Диоп, Трехо (Бодигер, 83), Тойвонен (Пи, 59), Блен, Сомалиа, Эдуар.

Предупреждения: Пьер-Габриэль, 33. Пажо, 73. Блен, 87.

Судья: Варела.

28 августа. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".