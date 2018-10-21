"Сент-Этьен" и "Ренн" сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата чемпионата Франции (1:1). Голом в составе хозяев поля отметился полузащитник Вахби Хазри, у гостей отличился хавбек Исмаила Сарр.

Чемпионат Франции

Лига 1

10-й тур

"Сент-Этьен" - "Ренн" - 1:1 (1:1)

Голы: Хазри, 4 - с пенальти (1:0). Сарр, 34 (1:1).

Нереализованный пенальти: Бен Арфа, 66 (вратарь)

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Суботич (Салиба, 46), Колодзейчак, М`Вила, Салибюр (Норден, 87), Кабелла, Хазри, Диуссе, Берич (Диони, 46).

"Ренн": Диалло, Зеффан (Дель Кастильо, 82), Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Желен, Бен Арфа (Ньянг, 72), Гренье, Андре, Буриго, Сарр (Юханссон, 73).

Предупреждения: Бенсебаини, 45. Диони, 89.

Судья: Тюрпен.

21 октября. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".

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