"Сент-Этьен" и "Ренн" сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата чемпионата Франции (1:1). Голом в составе хозяев поля отметился полузащитник Вахби Хазри, у гостей отличился хавбек Исмаила Сарр.
Чемпионат Франции
Лига 1
10-й тур
"Сент-Этьен" - "Ренн" - 1:1 (1:1)
Голы: Хазри, 4 - с пенальти (1:0). Сарр, 34 (1:1).
Нереализованный пенальти: Бен Арфа, 66 (вратарь)
"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Суботич (Салиба, 46), Колодзейчак, М`Вила, Салибюр (Норден, 87), Кабелла, Хазри, Диуссе, Берич (Диони, 46).
"Ренн": Диалло, Зеффан (Дель Кастильо, 82), Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Желен, Бен Арфа (Ньянг, 72), Гренье, Андре, Буриго, Сарр (Юханссон, 73).
Предупреждения: Бенсебаини, 45. Диони, 89.
Судья: Тюрпен.
21 октября. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".