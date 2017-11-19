Сальваторе Сиригу: "В "ПСЖ" я заслужил лучшего отношения"

Вратарь "Торино" Сальваторе Сиригу признался, что ему было обидно потерять место в составе "ПСЖ". Итальянец не играл в Париже в последние годы и перебрался в Турин минувшим летом.

– Руководство "ПСЖ" не говорило, где я ошибся, что я сделал не так. Просто так решили, и мне нужно было это принять, – цитирует Le Figaro Сиригу. – Я считал, что заслужил лучшего отношения. Но я молчал, ничего не говорил, не поддавался на провокации и не ввязывался в споры. Обидно было, что мне позвонил только что назначенный спортивным директором Антеро Энрике и сказал, что я не являюсь частью проекта "ПСЖ". Мне сказал об этом человек, которого я никогда не видел. Но я не стану никого в "ПСЖ" ни в чем обвинять.