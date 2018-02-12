Руководство Французской футбольной лиги расследует расистский скандал с Балотелли

Руководство Французской футбольной лиги расследует инцидент, произошедший в матче чемпионата страны между "Дижоном" и "Ниццей" (3:2). По ходу матча болельщики "Дижона" оскорбляли форварда соперников Марио Балотелли на расовой почве. Когда форвард в резкой форме пожаловался арбитру, тот показал ему желтую карточку.

Инцидент будет рассмотрен на заседании лиги в четверг.

- Марио Балотелли должен был получить защиту от арбитров и официальных лиц, а не желтую карточку, когда он обратил внимание на кричалки, - сказал исполнительный директор FARE ("футбол против расизма в Европе") Пиара Повар.