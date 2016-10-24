14:07 | ФУТБОЛ — Франция

Руди Гарсия: "Нельзя рассчитывать на что-то большее, чем ничья, когда нет ударов по воротам"

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Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия остался доволен ничьей с "ПСЖ" (0:0) в матче 10-го тура чемпионата Франции. Это была первая игра специалиста у руля провансальцев.

– Это положительный результат, поскольку нельзя ожидать большего, когда ни разу не пробил по воротам, – цитирует AFP Гарсия. – Организация обороны позволила нам набрать очко. Команда быстро усвоила нужную систему игры. На этой основе можно многое построить.

Лишение Диарра капитанства? Давайте это прекратим. Оставьте Лассана в покое. Это не окончательное решение. Я еще не знаю всех игроков так хорошо. Просто хотел, чтобы Диарра был спокоен и сосредоточился на игре. Это прекрасный игрок. Но и Гомис хорошо принял капитанскую повязку.

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