Роналдо: "Неймар сделал шаг назад, перейдя в "ПСЖ"

Бывший нападающий "Реала" и сборной Бразилии Роналдо выразил мнение, что его соотечественник Неймар сделал шаг назад, перейдя из "Барселоны" в "ПСЖ". Однако, по его словам, это одновременно и новый вызов. Напомним, Неймар перешел во французский клуб по окончании прошлого сезона за рекордные 222 миллиона евро.

– Когда Неймар перешел в "ПСЖ", то в спортивном плане он сделал шаг назад, – цитирует роналдо Marca. – Однако такие вызовы каждый ставит перед собой сам. Я в свое время тоже играл за "Барселону", а затем перешел в "Интер". Тогда чемпионат Италии был намного более конкурентоспособным.