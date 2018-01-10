"Ренн" победил "Тулузу" и вышел в полуфинал Кубка лиги

В матче 1/4 финала Кубка лиги "Ренн" на своем поле обыграл "Тулузу" – 4:2. В составе победителей дубль оформил Адриен Юну, один гол забил Бенжамен Буриго. Еще один гол гости забили в собственные ворота. В составе "Тулузы" отличились Иссиага Силла и Яя Саного.

Кубок лиги

1/4 финала

"Ренн" – "Тулуза" – 4:2 (2:1)

Голы: Яго, 21 – в свои ворота (1:0). Силла, 40 (1:1). Буриго, 42 (2:1). Саного, 63 (2:2). Юну, 86 (3:2). Юну, 90+2 (4:2).

"Ренн": Диалло, Траоре, Бенсебаини, Гнаньон, Желен, Гуркюфф (Юну, 83), Андре, Хазри, Буриго (Мексер, 89), Леа Силики, Мубеле (Сарр, 62).

"Тулуза": Лафон, Яго (Дурмаз, 53), Силла, Жюльен, Диоп, Аду, Имбула, Сомалиа, Сангаре, Градель (Жан, 78), Тойвонен (Саного, 59).

Предупреждения: Бенсебаини, 68. Силла, 82. Диоп, 85. Жан, 88. Диалло, 90.

Судья: Мийо.

10 января. Ренн. Стадион "Роажон Парк".