"ПСЖ" сыграл вничью с "Монпелье", не забив впервые с 19 февраля

"ПСЖ" не смог обыграть "Монпелье" (0:0) в матче 7-го тура чемпионата Франции. Отметим, что парижане продлили беспроигрышную серию в этом сезоне чемпионата до 7 игр.

"ПСЖ" впервые не забил сопернику с 19 февраля этого года. После этого команда отправляла мячи в ворота соперников в каждой игре.

Чемпионат Франции

7-й тур

"Монреалье" – "ПСЖ" – 0:0

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Руссийон (Мукьеле, 71), Агилар, Сессеньон, Лан, Скири, Самбия (Пирис, 70), Нинга (Мбенза, 82).

"ПСЖ": Ареола, Тиагу Силва, Берчиче, Менье (Дани Алвес, 71), Маркиньюс, Тиагу Мотта (Ло Сельсо, 80), Дракслер (Лукас, 66), Верратти, Рабьо, Кавани, Мбаппе.

Предупреждения: Маркиньюс, 13. Нинга, 31. Мендеш, 41. Лукас, 75.

Судья: Тюрпен.

23 сентября. Монпелье. Стадион "La Mosson".