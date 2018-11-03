"ПСЖ" продлил рекордную победную серию, обыграв "Лилль"

"ПСЖ" одержал 12-ю победу в 12 стартовых турах сезона в чемпионата Франции. Парижская команда на своем поле в пятницу обыграла "Лилль", забив два мяча. Голами отметились Неймар и Кильян Мбаппе, которые эффектным образом приехали на игру. В составе гостей в концовке встречи один гол забил с пенальти Николя Пепе.

"ПСЖ" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, а "Лилль" идет вторым.

Чемпионат Франции

Лига 1

12-й тур

"ПСЖ" - "Лилль" - 2:1 (0:0)

Голы: Мбаппе, 70 (1:0). Неймар, 84 (2:0). Пепе, 90+3 - с пенальти (2:1).

"ПСЖ": Буффон, Тиагу Силва, Менье, Бернат (Рабьо, 90+1), Маркиньюс (Нсоки, 90+1), Керер, Дракслер, Верратти (Диаби, 90+1), Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Балло-Туре, Зеки Челик, Тиагу Мендес, Шека (Сумаре, 82), Бамба, Пепе, Иконе (Араужу, 76), Леан (Руй Фонте, 53).

Предупреждения: Балло-Туре, 1. Бернат, 19. Тиагу Мендес, 46. Верратти, 54. Зеки Челик, 56.

Судья: Летексье.

2 ноября. Париж. Стадион "Парк де Пренс".