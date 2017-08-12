11:52 | Футбол — Франция

"ПСЖ" предлагает Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год

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Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе может перейти в "ПСЖ", сообщает L’Equipe. Парижане предложили 18-летнему футболисту пятилетний контракт, по которому он сможет получать десять миллионов евро в год.

В четверг появилась информация, что клубы договорились о трансфере игрока сборной Франции за 160 миллионов евро, но "Монако" ее опроверг.

Также ранее интерес к Мбаппе проявляли "Арсенал" и "Ливерпуль", но они отказались от идеи приобретения француза из-за высокой цены.

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andvaraforce

Дык, он уйти хотел, потому что 18 не давали.

12:19