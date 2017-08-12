"ПСЖ" предлагает Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе может перейти в "ПСЖ", сообщает L’Equipe. Парижане предложили 18-летнему футболисту пятилетний контракт, по которому он сможет получать десять миллионов евро в год.

В четверг появилась информация, что клубы договорились о трансфере игрока сборной Франции за 160 миллионов евро, но "Монако" ее опроверг.

Также ранее интерес к Мбаппе проявляли "Арсенал" и "Ливерпуль", но они отказались от идеи приобретения француза из-за высокой цены.