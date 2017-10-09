"ПСЖ" подыскивает для Ди Марии команду в Китае?

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария в ближайшее время может сменить клубную прописку, утверждает Le10sport.com. Руководство парижан должно продать несколько игроков, чтобы не выйти за рамки финансового fair play.

При этом отмечается, что главный тренер "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери все еще рассчитывает на хавбека, восстановившегося от травмы. Но руководство "ПСЖ" пытается найти новый клуб в Китае для 29-летнего аргентинца.

Напомним, что Ди Мария выступает за парижан с 2015 года. В текущем сезоне футболист провел за "Пари Сен-Жермен" 6 матчей во всех турнирах, ни забив ни одного гола.