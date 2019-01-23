"ПСЖ" оштрафован на 100 тысяч евро за использование этнической принадлежности в описании игроков

Дисциплинарный комитет французской лиги оштрафовал "ПСЖ" на 100 тысяч евро. Такое наказание парижский клуб понес за использование этнических описаний просматриваемых игроков рекрутинговым отделом.

В период с 2013 по 2018 год скауты "ПСЖ", составляя карточки наблюдаемых игроков, указывали футболистов по их национальности или расе: французы, арабы, африканцы. Французским обществом это было воспринято как расизм. Также были оштрафованы те скауты, которые отвечали в это время за наблюдение за потенциальными новичками.