"ПСЖ" - "Барселоне": "Мы всегда уважали законы и правила во время переговоров по Неймару"

"ПСЖ" на своем официальном сайте ответил на заявление "Барселоны", которая заявила о намерении подать в суд на нападающего Неймара. Парижский клуб был удивлен этим поступком.

"ПСЖ" в очередной раз повторяет, что клуб и игрок всегда уважали законы и правила во время переговоров. Мы сожалеем, что "Барселона" решила так поступить, - говорится на сайте клуба.

Каталонцы считают, что бразилец не исполнил контрактные обязательства перед "Барселоной". Теперь "сине-гранатовые" хотят добиться выплаты форвардом 8,5 миллонов евро.

"Барселона" подаст в суд на Неймара