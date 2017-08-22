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17:44 | Футбол — Испания

"Барселона" подаст на Неймара в суд

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"Барселона" на своем официальном сайте заявила о том, что клуб будет судиться с нападающим "ПСЖ" Неймаром. Каталонцы считают, что бразилец не исполнил контрактные обязательства перед клубом. Теперь "сине-гранатовые" хотят добиться выплаты форвардом 8,5 миллонов евро.

Напомним, этим летом "ПСЖ" выкупил Неймара из "Барселоны" за 222 миллиона евро. Переход бразильца стал самым дорогим в истории футбола.

 
 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Zangezi

Неймар-то причем? На себя злитесь. Нечего было прописывать две копейки в отступные. У Реала учитесь..

17:49