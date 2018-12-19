Профсоюз футболистов Франции поддержал Рабьо

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) выступил с заявлением в поддержку полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо. Руководство клуба объявило, что игрок отказался подписывать новый контракт, поэтому до лета не будет играть за команду.

UNFP считает, что делать такие заявления неправильно, так как "одно из основных обязательств работодателя состоит в том, чтобы предоставить своему сотруднику возможность выполнять работу, а такими решениям "ПСЖ" хочет навязать игроку свои условия контракта".

Рабьо отказался подписывать новый контракт с "ПСЖ" и выведен из основного состава команды