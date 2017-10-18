Президент ПСЖ вызван на допрос по делу о коррупции

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи вызван на допрос в суд Швейцарии по делу о коррупции, информирует AFP. Заседание состоится в Берне 25 октября.

Прокуратура Швейцарии недавно открыла дело в отношении бывшего генсека ФИФА Жерома Вальке и Аль-Хелаифи в связи с распределением прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. Отмечалось, что Вальке за взятку продал Аль-Хелаифи, который также является исполнительным директором BeIn Media Group (компания специализируется на реализации прав на трансляции спортивных мероприятий), теле– и радиоправа на трансляцию матчей чемпионатов мира 2018 – 2030 годов для ряда стран.

Позже появилась информация, согласно которой Аль-Хелаифи подарил футбольному чиновнику, который в 2015 году был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет по обвинению в причастности к коррупционному делу, виллу на Сардинии. Взамен президент французского клуба, также входящий в состав оргкомитета ЧМ-2022, получил права на покупку трансляций матчей нескольких ближайших чемпионатов мира. Аль-Хелаифи и Вальке опровергли эту информацию.