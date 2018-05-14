22:10 14 мая | Футбол — Франция

Президент "ПСЖ": "Тухель - один из самых конкурентоспособных европейских тренеров"

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Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи прокоментировал назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера команды. По словам руководителя, немецкий специалист будет проповедовать такой стиль игры, которым будут восхищаться болельщики парижского клуба. 

 
Новый главный тренер &quot;ПСЖ&quot; Томас ТУХЕЛЬ.Тухель - новый главный тренер "ПСЖ"

- Я очень рад приветствовать Томаса Тухеля по посту главного тренера "ПСЖ", - приводит клубная пресс-служба слова Аль-Хелаифи. - Томас - один из самых конкурентоспособных европейских тренеров, который демонстрировал высокий уровень в последние годы.

Он является очень амбициозной личностью. Его напористость к атакующей игре и сила характера являются частью того стиля, который мы всегда прививали в ПСЖ. Это стиль, который знаком болельщикам "ПСЖ" всех поколений, которым мы всегда восхищались.

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