Президент "Нанта" объявил об уходе Раньери

Президент "Нанта" Вальдемар Кита сообщил, что главный тренер команды Клаудио Раньери покинет свой пост после этого сезона. Последний матч итальянец проведет в субботу со "Страсбуром" на своем поле.

- На прошлой неделе мы встретились со спонсорами, и Раньери всех поблагодарил, - приводит L'Equipe слова Кита. - Мы должны сказать ему спасибо за проделанную работу. Мы сожалеем, что так происходит, но такова жизнь.

На данный момент "Нант" занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда в последнем туре имеет шанс подняться на 7-ю строчку.